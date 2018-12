Concurso público: mais de 11 mil vagas serão disponibilizadas em todo o país

Somente no segundo semestre de 2018, foram realizados 750 concursos

Notícia boa para os concurseiros de plantão. Serão realizadas nas próximas semanas ao menos 144 concursos públicos em todo o Brasil, disponibilizando aproximadamente 11 mil vagas nos diversos níveis de escolaridade. Com inscrições abertas até o próximo dia 18, o da Polícia Rodoviária Federal é o mais procurado. Com remuneração de até R$ 9.473, serão 500 vagas para o nível superior.

A Assembleia Legislativa de Goiás oferece o maior salário – o valor inicial é de R$ 7.931,53 para o cargo de Analista Legislativo e R$ 29.114,95 que corresponde a função de Procurador de 2ª Classe. As inscrições vão até 28 de dezembro.

No Nordeste, 2.276 vagas serão oferecidas por prefeituras e câmaras municipais. As remunerações para cargos do poder executivo vão de R$ 980, como na Câmara Municipal de Ibirajuba, em Pernambuco, a R$ 10 mil em Jardim do Sericó, no Rio Grande do Norte.

De acordo com levantamento da EduQC, somente no segundo semestre de 2018, foram realizados mais de 750 processos seletivos, totalizando cerca de 37 mil vagas no país. Minais Gerais lidera o ranking dos 10 estados que mais abriram editais para concursos públicos – foram 205 com 12.528 vagas. O Paraná ficou em segundo lugar realizando 123 editais, com 3.084 vagas. São Paulo ocupa a terceira posição – foram 75 editais para 3.759 vagas.

E se eu tiver interesse em fazer concurso público?

Passar em um concurso para alguns é uma meta de vida. Tanto que há aqueles que nem pensam em investir em uma graduação de nível superior. Assim fez o Matheus Santana, de 21 anos. Após concluir o Ensino Médio, Matheus se dedicou aos estudos com pensamento de seguir a carreira de funcionário público.

“Eu precisei investir muito em livros, já que escolhi estudar por conta própria em casa. É muito conteúdo para estudar e é preciso ter um foco muito grande. Porém, é o que eu escolhi para minha vida. Meu sonho é ser policial. Outro investimento que o concurseiro precisa fazer é com as viagens, já que as vezes, as provas acontecem em outros estados”, conta. Vale lembrar que ser graduado é um bom diferencial, sendo pré-requisito para determinadas funções.

Além disso, ser um concurseiro é algo que exige muito esforço e dedicação. Às vezes, estudar sozinho não é a melhor opção. São muitos assuntos e, dependendo do concurso, temáticas muito específicas. O estudante deve avaliar se há aa necessidade de se matricular em um dos milhares de cursos preparatórios com foco nos concursos públicos

“Quem está entrando nesse ramo do concurso agora, precisa de um curso preparatório. São muitas matérias, livros e apostilas e, sem um apoio e direcionamento, a pessoa acaba se perdendo e não consegue administrar a sua rotina de estudo”, afirma Leticia Mazzonetto, gerente de Marketing do Logga Cursos preparatórios.



Plataforma oferece bolsa de estudo para cursos preparatóriosSe você quer se dedicar para um concurso e também acredita que um auxilio é essencial, o Educa Mais Brasil – maior plataforma de inclusão educacional do país Brasil – pode te ajudar. O programa de inclusão oferece bolsas de estudo com até 50% de desconto em cursos para concursos públicos. Basta acessar o site do Educa Mais Brasil e escolher um curso de sua preferência. Você pode optar pela categoria online ou presencial.