Bicentenário da canção “Noite Feliz” é tema do selo de Natal deste ano

Na quinta-feira (6), os Correios colocaram em circulação a emissão especial “Natal 2018 – 200 anos da canção Noite Feliz”. A música, uma das mais populares do mundo, tornou-se um clássico e foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2011. No Amapá, o lançamento do selo acontece na sexta-feira (21), na agência central dos Correios de Macapá. A cerimônia será aberta à população.

Os selos autoadesivos estão recortados no formato de uma estrela de oito pontas, número considerado símbolo do equilíbrio cósmico, a ligação entre o físico e o espiritual. No primeiro selo, estão as representações dos criadores da canção: o padre Mohr, escrevendo a letra, e o músico Franz Gruber, de perfil, tocando violão. Ao fundo, em sépia, a partitura da música. No canto inferior direito, o título “Noite Feliz, 200 Anos”, em português e alemão.

No segundo selo, a Capela Noite Feliz, localizada em Oberndorf, na Áustria, destaca-se na paisagem de uma noite de inverno, rodeada por símbolos natalinos, luzes e pinheiros decorados, sob um céu estrelado, onde se sobressai uma delas, com brilho intenso, referência à noite de 24 de dezembro. Na lateral esquerda, a letra de “Stille Nacht”, em alemão. Acima, ao centro, o título “Noite Feliz, 200 Anos”, em alemão e português.

Em ambos os selos foi utilizada tinta especial dourada, nos títulos, na palavra “Brasil” e nos portes dos selos, situados no canto inferior direito.

O bloco foi recortado com faca especial, no formato de oratório, em referência à Capela Noite Feliz. Nas abas laterais, a letra da canção – à esquerda na língua original, em alemão, e à direita, em português – ambas impressas com tinta especial na cor amarela. Na aba central, além dos dois selos já citados, vitrais exibem as figuras do padre Mohr, da cidade de Oberndorf, do instrumentista Franz Gruber e do povoado de Arnsdorf.

Novidade – Uma animação sobre a história da canção “Noite Feliz” pode ser vista a partir dos selos do bloco com o aplicativo HP Reveal. A plataforma, disponível para Android e iOS, cria e projeta recursos de realidade aumentada que permitem melhorar conteúdos estáticos impressos, gerando interatividade e dinamismo.

A emissão tem tiragem de mais de um milhão de cada selo, com valor facial de 1º porte de carta comercial. As peças estão disponíveis nas agências de todo o país e também na loja virtual.

Serviço:

Lançamento de selo bicentenário da canção Noite Feliz

Dia: 21/12/2018 – sexta-feira

Local: Agência Central dos Correios de Macapá

Hora: 15h30