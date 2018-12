Após uma maratona audiovisual, o Festival Imagem-Movimento encerra sua 15º edição com a Festa Gambiarra. Nela, cinco atrações de diversos estilos musicais terão espaço para interagir com o público e celebrar o audiovisual independente brasileiro. O encerramento do evento acontecerá no dia 15 de dezembro, a partir das 19h, no Sintracom, localizado na Avenida Iracema Carvão Nunes, nº 644, Centro. A entrada será de apenas R$5.

Abrindo a festa, o grupo Pinducos apresenta em seu repertório composições autorais, mesclado a ritmos tradicionais do Norte do Brasil, como o Carimbó e o Marabaixo. Em seguida, é a vez da Maniva Venenosa, que em sua curta carreira, já conquistou o público com seu reggaeton autoral e fusões de reggae, dub e funk. O coletivo de Rap Máfia Nortista, que faturou o Prêmio Gengibirra de Audiovisual em 2016 com o clipe “Macapá Quebrada”, também traz seu rap autoral com doses de Marabaixo para o palco da Gambiarra. Após, a banda Passa o Wi-Fi toca seu som autoral, aliado ao bom e velho samba temperado pelo suingue de quem aposta firme nas várias vertentes da música brasileira-mundial. Encerrando a noite O Sósia manda seu repertório de músicas autorais, Rock psicodélico e clássicos do brega em versões instigadas.

O ponto alto da festa será a divulgação do vencedor do 4º Prêmio Gengibirra de Audiovisual que leva para casa R $ 1.000,00 de incentivo e um troféu cujo desenho é de autoria do artista plástico paraense, Aog Rocha. Este ano o Festival fez uma importante parceria com a Amora Filmes, que fornecerá suporte técnico ou consultoria para o desenvolvimento de um projeto, a critério do vencedor optar entre os dois.

SERVIÇO

GAMBIARRA – A FESTA DO FIM

Data: 15 de dezembro

Hora: 19h

Local: Sintracom, (Avenida Iracema Carvão Nunes, nº 644, Centro)

Entrada: R$5

Evento para maiores de 18 anos