Ministério da Saúde reconhece Macapá com índices satisfatórios no combate ao Aedes aegypti

Na quarta-feira, 12 de dezembro, em Brasília (DF), o Ministério da Saúde (MS) divulgou o novo Levantamento Rápido de Índices de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de 2018 e reconheceu Macapá com índices satisfatórios no combate ao mosquito transmissor da dengue, zica e chikungunya. Este ano, a Prefeitura de Macapá fez cinco das quatro etapas do LIRAa obrigatórias e a última pesquisa mostrou que a capital tem baixo risco de infestação do Aedes.

“O reconhecimento é devido ao acompanhamento das ações nos locais onde tinham índices de médio para alto risco. Fizemos 32 ações pontuais durante esse ano, nos bairros e escolas da capital. Também observamos uma mudança de hábito da população. além das atividades dos agentes de endemias nas residências. Já nos bairros considerados de médio a alto risco, intensificamos o trabalho de eliminação de focos e conscientização”, destaca o coordenador do Programa de Combate ao Aedes, Kilder Vidal.

O Ministério da Saúde adverte aos municípios que realizem ao menos quatro vezes ao ano o LIRAa. Em janeiro de 2017, o órgão publicou a Resolução nº 12, que torna obrigatório o Levantamento Entomológico de Infestação por Aedes aegypti pelos municípios e o envio da informação para as secretarias estaduais e municipais de Saúde, e para o MS. A realização do levantamento está vinculada ao recebimento da segunda parcela do Piso Variável de Vigilância em Saúde, recurso extra que é usado unicamente para as ações de combate ao mosquito. Até então, o levantamento era feito a partir do apoio voluntário dos municípios.

Cliver Campos