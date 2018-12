Veja dicas de como ser um bom estagiário

Primeira experiência profissional é rica em aprendizado

Depois de tanto conteúdo na faculdade, é chegado o momento dos futuros graduandos colocarem em prática tudo que vem aprendendo. É hora do tão esperado estágio. Ele representa o primeiro contato da formação profissional. Essa experiência é regulamentada pela Lei 11.788, de 2008, e exigida em alguns cursos como requisito obrigatório para a conclusão da graduação.



Por meio do estágio, é possível desenvolver as habilidades profissionais, conquistar experiência para o mercado de trabalho, além vivenciar na prática os conteúdos aprendidos em sala de aula. O estágio também funciona como uma porta de entrada para novas oportunidades na carreira. Conseguir se sair bem nesse período é fundamental para os estudantes que sonham com uma contratação logo após a graduação e compreendem a importância de construir um bom networking. Confira algumas dicas:



Horários

Cumprir a carga horária do estágio é muito importante. Evite atrasos. A pontualidade ainda é tida pelas organizações como uma qualidade que destaca o profissional.



Mostre interesse pelas suas atividades

Demonstre interesse em aprender além das atividades delegadas a você. Isso mostra proatividade, mas não significa assumir as funções dos demais funcionários. Ter a mente aberta para novos aprendizados é ponto positivo.



Tenha um bom relacionamento interpessoal

É importante para o desenvolvimento sadio das atividades. Por isso, evite ficar isolado e interaja com os colaboradores de trabalho. Mantenha bom relacionamento, afinal, seus colegas serão fundamentais para o seu aprendizado.

Postura profissional

Uma postura profissional não significa estar sério em todas ocasiões, mas saber distinguir o momento que exige seriedade daqueles em que a brincadeira cotidiana não afeta a rotina de trabalho.



Proatividade

A falta de iniciativa é encarada como uma atitude ruim pelas empresas. Além de demonstrar interesse, não deixe a rotina acabar com o seu entusiasmo e vontade de aprender. Questione, interaja, busque esclarecimentos e contribua com soluções inovadoras.



Mantenha-se atualizados

No mercado de trabalho, tudo muda o tempo todo. Por isso, busque novas fontes de aprendizado. Os cursos online gratuitos são uma oportunidade para quem sabe a importância de ter acesso a novos conteúdos e busca mais qualificação para o currículo.

Agência Educa Mais Brasil