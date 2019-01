Saiba como a era digital pode ajudar mulheres que desejam engravidar

Principais sites de maternidade brasileiros oferecem o recurso da calculadora de período fértil

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) acredita-se que 15% da população em idade fértil tenha problemas de fertilidade. Muitos casais em tentativa de mais de um ano por uma gravidez acabam recorrendo a especialistas, exames mais profundos ou até mesmo a tratamentos para engravidar.

Muitas podem ser as causas de infertilidade. Dentre as mulheres, a síndrome dos ovários policísticos (SOP) e a endometriose costumam ser os problemas mais recorrentes. Dentre os homens, um problema comum costuma ser a varicocele, que causa a dilatação dos vasos sanguíneos e como principal sintoma, apresenta infertilidade.

Recurso da internet pode ajudar mulheres que desejam se tornar mães

Depois de identificado o problema que provoca a infertilidade e do tratamento realizado, a mulher entra em uma saga pela identificação do período fértil e do dia mais propício para uma gravidez.

Em um ciclo menstrual de 30 dias, geralmente o período fértil se inicia a partir do 14º dia após a menstruação. Alguns sinais indicam o período fértil, tais como:

Presença de muco de cor esbranquiçada e sem odor;

Aumento da libido sexual;

Temperatura corporal baixa;

Dores ou fisgadas em um ou em ambos os lados do baixo ventre.

Um estudo realizado ano passado pelo portal voltado para mulheres na tentativa de engravidar, Trocando Fraldas, realizado com 12 mil mulheres, mostrou que metade das mulheres desconhece o período fértil, o que quer dizer que 2 em cada 5 mulheres não sabem quando o próprio corpo está apto a engravidar.

Outro dado importante é o de que 45% das mulheres desconhece a duração do ciclo menstrual, o que dificulta no momento de identificar quando o processo da ovulação está acontecendo.

Atualmente há muitos recursos na internet que podem ajudar mulheres que estão na tentativa de ser mães, como é o caso da calculadora de período fértil, alguns dos portais mais importantes quando o assunto é maternidade, oferecem este recurso como é o caso do portal Alo Bebê, BabyCenter, Trocando Fraldas, entre outros.

A calculadora funciona da seguinte maneira: a mulher insere a data da última menstruação e duração do ciclo menstrual que vai de 20 a 45 dias, depois é só clicar em calcular para que a ferramenta mostre exatamente quais os dias de maior fertilidade para que o casal consiga engravidar.

Mas não são apenas as mulheres que desejam ser mães que costumam se utilizar deste recurso, como foi o caso de Bárbara C., 24, que teve relação sexual desprotegida justamente em seu período fértil:

“Confesso que não me preocupei muito no dia seguinte, porque já tinha acontecido outras vezes, mas por acaso no fim do dia eu fiz esse cálculo do período fértil e vi que a data da relação sexual era exatamente no meu dia de maior fertilidade. Tomei a pílula do dia seguinte logo depois.”

Casos como o de Bárbara acontecem frequentemente com muitas mulheres, mas vale o alerta de que não é indicado tomar a pílula do dia seguinte com frequência, pela alta taxa hormonal. Se em menos de três meses a mulher tiver recorrido ao recurso dessa pílula mais de uma vez, o ideal é que opte por algum método contraceptivo de uso contínuo.