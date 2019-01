Prefeitura de Macapá inicia primeira etapa do LIRAa 2019

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciou na terça-feira, 15, a primeira etapa do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de 2019 nos bairros Perpétuo Socorro e Cidade Nova, e adjacências. O LIRAa é feito pelos agentes de endemias do Município e terá continuidade em todos os bairros da capital até 25 deste mês, com a finalidade de identificar onde há um número maior de focos de criadouro do mosquito.

“No ano passado, tivemos um bom resultado nas cinco etapas do levantamento, onde nenhum bairro foi classificado como alto risco. Mas as ações não podem parar, é preciso dar continuidade às medidas preventivas e intensificar as ações nos bairros que ainda são apontados como médio risco”, explica o coordenador do Programa de Combate ao Aedes, Kilder Vidal.

O LIRAa é um instrumento fundamental na orientação das ações de controle das endemias causadas pelo Aedes e que serão adotadas pela prefeitura, possibilitando assim o planejamento das atividades de prevenção. Com a conclusão do ciclo, novas campanhas de combate e controle do mosquito serão desenvolvidas no município durante o ano.

Para solicitar a visita de um agente de endemias ou fazer denúncias, a Semsa disponibiliza o Disk Mosquito (99121-1641), com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Cliver Campos