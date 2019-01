Preço de itens do material escolar tem variação superior a 100%, aponta Procon-AP

Instituto de Defesa do Consumidor apontou também itens que não podem ser exigidos.

Por John Pacheco, G1 AP — Macapá

Após cinco dias de pesquisa de valores e disponbilidade em papelarias e importadoras, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon-AP) divulgou nesta segunda-feira (14) a lista com preços dos principais itens do material escolar no comércio das cidades de Macapá e Santana.

A relação apurou o menor preço cobrado em cada estabelecimento dos produtos avaliados, que estão entre os mais solicitados pelas escolas aos estudantes. A variação de valores superou os 100% em muitos itens, desde os mais baratos como borrachas e apontadores, até os mais caros, como livros.

Em reais, as maiores distorções ficaram nos cadernos, onde o preço variou R$ 36,50 entre um estabelecimento e outro no caderno capa dura de 20 páginas. No de 15 matérias, a diferença chegou a R$ 17,10 e no de 10 matérias ficou em R$ 18.

Independente da alta variação, o Procon não autou nenhuma empresa por cobrança abusiva, ao classificar que todas apresentavam preços de acordo com o mercado.

Ao todo foram nove estabelecimentos em Macapá e quatro em Santana. Com 50 itens pesquisados, a diferença total de todos os produtos variou entre R$ 104,22 e R$ 383.

Independente da lista, o Procon recomenda o consumidor a avaliar e pesquisar preços, com o intuito de verificar a qualidade e utilidade do item comprado.

“Fizemos essa pesquisa também como forma de incentivar o consumidor amapaense a avaliar, não somente os valores, como também a qualidade do produto que está comprando”, reforçou Eliton Franco, diretor do Procon-AP.

Materiais proibidos

O Procon também divulgou uma relação com 35 itens que não podem ser exigidos pelas escolas, a maioria deles para uso coletivo. Além disso, o consumidor deve se atentar à quantidade de solicitada do mesmo material. Veja lista completa:

Pincel para quadro Papel convite Estêncil e similares Copo, talheres e prato descartável Esponja para lavar louças Guardanapo de papel Cartucho/toner para impressora Giz branco ou colorido Fita adesiva Grampeador Grampo para grampeador Medicamentos Pasta classificador Pasta suspensa Material de limpeza em geral Sabonete Kit de primeiros socorros Lenço descartável Papel higiênico TNT Álcool Barbante Creme dental Envelope Clips Caneta marca texto Fita decorativa Balão Pregador de roupas Pendrive Pincel atômico Feltro Flanela CD DVD