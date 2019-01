Nota do Enem: mesmo com nota aquém da expectativa, é possível conseguir vaga no curso desejado

Apenas 55 candidatos conseguiram alcançar a nota mil na redação do Enem 2018



Desde que foram lançados, na última sexta-feira (18), os resultados individuais do Enem 2018 já foram vistos por 3 milhões de participantes. No total, 4,1 milhões candidatos compareceram aos dois dias da prova no ano passado.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos principais meios de acesso a cursos de nível superior, tanto para faculdades públicas quanto particulares. Quanto maior for sua nota, maiores são as chances de alcançar a aprovação tão sonhada. Os pontos costumam variar de 200 a 900 e há aqueles que alcançam a nota mil na redação. Nesta edição, 55 candidatos conseguiram a nota máxima na redação.

A estudante Camila Pinheiro, por exemplo, mesmo com o resultado em mãos, já sabe que vai ter que se preparar ainda mais para o ano que vem. Com foco no curso de Medicina, ela acha que sua nota será insuficiente para garantir a vaga em uma das instituições cadastradas no Sisu. “Esse foi o primeiro ano que fiz o Enem, foi para ganhar experiência mesmo. Quero me dedicar ainda mais, fazer cursinho e focar nos estudos”, planeja. Camila ressalta ainda que não teve muito tempo para estudar, já que estava conciliando os estudos com o 3º ano.

Faltando apenas um dia para o início das inscrições do Sisu 2019, há aqueles que estão felizes por terem alcançado um bom resultado nas provas e outros nem tanto assim. Mas, embora a situação aparentemente não seja tão favorável assim, é possível conseguir a vaga no curso que você mais se identifica. Veja algumas opções de como usar as notas da melhor maneira possível.



SISU 2019

Os que mandaram bem no bloquinho deste ano podem concorrer às vagas no SISU 2019. A nota do Enem serve como critério de classificação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ou seja, quem se inscreve concorre a vagas em universidades públicas, sem precisar prestar o vestibular. A nota individual comparada a nota de corte é que determina se o candidato permanece na disputa por aquela vaga. A todo momento, existe uma atualização da posição a medida que outros alunos vão se inscrevendo também. As inscrições do SISU começam amanhã (22) e vão até a sexta-feira (25). Ao todo, são 235 mil vagas disponíveis para o Ensino Superior.



ProUni 2019

Programa Universidade para Todos (ProUni) é também uma porta de entrada para o nível superior, com bolsas parciais (50%) e integrais (100%). Para concorrer é preciso ter tirado uma nota do Enem superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Segundo informações do Ministério da Educação, as inscrições do ProUni 2019 poderão ser realizadas de 29 de janeiro a 23h59m à 1º de fevereiro de 2019.



Fies 2019

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) funciona como um empréstimo a juros baixos oferecido pelo governo, com o objetivo de facilitar aos estudantes o acesso ao ensino superior. Para concorrer a bolsa também é necessário ter tirado nota superior a 450 pontos e não ter zerado a redação no Enem. As inscrições vão acontecer de 5 a 12 de fevereiro de 2019.



Bolsas de estudo Educa Mais Brasil

Para os estudantes que não conseguiram uma boa pontuação, uma ótima alternativa é recorrer a bolsas de estudo oferecidas por programas a exemplo do Educa Mais Brasil. Os descontos podem chegar a 70%. Ou seja, o seu sonho de conseguir estudar naquela determinada faculdade pode ser realizado ainda este ano.



Agência Educa Mais Brasil