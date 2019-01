Prefeitura de Macapá divulga resultado final dos concursos da Saúde, Educação e Assistência Social

Na manhã desta segunda-feira, 21, a Prefeitura de Macapá homologou e divulgou o resultado final dos concursos públicos realizados em 2018. As listas de aprovados estão disponíveis nos seguintes endereços: https://www.concursosfcc.com.br/concursoAndamento.html e



http://macapa.ap.gov.br/cidadao/concurso-publico/resultados.

O anúncio foi feito pelo secretário de Administração, Carlos Michel Miranda, durante uma live interativa, onde a população pôde tirar dúvidas de como acontecerá todo o processo de convocação para os três concursos realizados pelo Município, assim como tomar conhecimento das datas.

Também foi divulgado o edital de convocação da área da saúde. O mesmo está disponível no sitewww.macapa.ap.gov.br. O certame da Saúde irá preencher 444 vagas para chamada imediata, que foram divididas em 31 cargos de níveis médio, superior e áreas técnicas, sendo 116 para nível superior e 328 para nível médio.

Os salários bases da área da Saúde vão de R$ 1.014,00 até R$ 4 mil para os cargos de médico (várias especialidades); assistente social; biomédico; cirurgião dentista; endodontista; enfermeiro; engenheiro sanitarista; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; nutricionista; psicólogo, terapeuta ocupacional; administrador hospitalar; administrador; técnico em enfermagem; técnico em saúde bucal; técnico em laboratório; técnico em nutrição; agente comunitário de saúde e agente de combate de endemias.

Os futuros servidores municipais devem ficar atentos aos prazos para os exames médicos e documentais para a área da saúde. Os documentos devem ser entregues no prédio da Macapaprev, localizado na Av. Coaraci Nunes, nº 170, Centro, próximo à Delegacia da Mulher; e os exames médicos serão feitos pela Junta Médica na UBS Cidade Nova, localizada na Rua Beira Rio, no final da Avenida Pedro Américo, no bairro Cidade Nova.

O secretário Carlos Michel Miranda explica que o edital tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Mas a prefeitura procurou honrar com o que foi divulgado em relação à quantidade de vagas. Serão convocados, neste primeiro momento, a quantidade que foi estabelecida por cada concurso. Sendo assim serão: 444 da Saúde; 340 para a Educação e 60 da Assistência Social.

“A previsão da realização da posse dos servidores da Saúde é dia 27 de fevereiro. Estes ainda passarão por um processo de capacitação de três dias para conhecer a gestão, para entender como funciona os processos dentro da instituição e para que esses novos ingressem na gestão com o espírito de servidor público”, afirma.

O edital de convocação da área da saúde está disponível no link: http://macapa.ap.gov.br/arquivos/publicacoes/concurso_publico/resultados/CONVOCACAO-EXAME-DOCUMENTAL-E-EXAME-MEDICO.pdf. A divulgação do edital de convocação do concurso da Educação e das datas para o exame médico e documental está prevista para 1ª de fevereiro.

Fique atento às datas:

· 21/01 – Divulgação e homologação do resultado final dos três concursos e divulgação do edital de convocação da saúde;

· 01, 05, 06, e 07/02 – Recebimento da documentação;

· 01 a 13 – Prazo final para apresentação à Junta Médica;

· 18/02 – Resultado final do exame médico e documental;

· 19 e 20/02 – Prazo para recurso;

· 22/02 – Homologação do resultado final, após os prazos de recurso.