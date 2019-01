Conselho Regional de Química da 14ª Região celebra 30 anos com palestras e cursos

Completando 30 anos de atividades em 2019, o Conselho Regional de Química da 14ª Região (CRQ-XIV) realizará em Manaus, nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, um evento comemorativo com objetivo de promover a troca de conhecimentos e a interação entre alunos e profissionais da Região Norte. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site: www.doity.com.br/30-anos-conselho-regional-de-quimica.

O evento ocorrerá no Studio 5 Centro de Convenções e é voltado para técnicos, estudantes de graduação, pós-graduação, profissionais da Química e áreas afins. Atualmente, o CRQ-XIV possui 968 empresas e 2.717 profissionais registrados, compreendendo os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

Com o tema “Integrando a Química na Amazônia”, a programação engloba palestras, minicursos e uma visita técnica à fábrica da Ambev. Entre os palestrantes confirmados, estão nomes de destaque no cenário nacional, como o Diretor do Instituto Nacional de Identificação da Policia Federal, Brasilio Brant, o Diretor Técnico Científico da Associação Brasileira de Química (ABQ), Robério Fernandes, e a Coordenadora Regional da Olimpíada Paranaense de Química (OPRQ), Maria das Graças Cleophas Porto.

Para o presidente do Conselho, Gilson da Costa Mascarenhas, o evento é uma oportunidade de celebrar junto à classe as conquistas alcançadas pela instituição em prol da sociedade e dos profissionais do setor. “Nestes 30 anos, o Conselho tem desenvolvido o importante papel de promover e apoiar ações estratégicas para a difusão da Química e áreas afins, nos campos da ciência, da educação, da tecnologia e da inovação, visando o avanço do setor na Região Norte. É o momento de comemorar e proporcionar aos nossos profissionais uma programação variada, com a contribuição de grandes especialistas da área”, destaca.

Os participantes poderão atualizar conhecimentos através da abordagem de temas como “Ferramentas facilitadoras para o ensino da Química”, “A Indústria 4.0: o que você tem a ver com isso?”, “A utilização da Química na revelação de Impressões Digitais”, “Produção de Cosméticos”, “Proteômica aplicada à Biotecnologia e à Saúde Pública”, “Química Verde”, entre outros.

A expectativa, segundo a organização, é receber mais de 400 pessoas durante os três dias de evento. Além da programação científica, haverá uma área de exposição onde empresas e instituições poderão apresentar seus produtos e serviços. Quem deseja ser um expositor, deve entrar em contato através do e-mail: iaipromo@gmail.com.