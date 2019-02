261 anos de Macapá são marcados com missa, encontro das bandeiras e cortejo do banzeiro

As comemorações de aniversário de Macapá iniciaram bem cedo, com a tradicional missa em ação de graças à data. O prefeito Clécio Luís, acompanhado do senador Randolfe Rodrigues, do vice-governador Jaime Nunes e de outras autoridades, participou do momento de adoração, fé e bênçãos ao município, que foi presidida pelo padre Paulo Nei e outros sacerdotes que dedicaram orações pela cidade. Este ano, a novidade foi a participação dos pais de santo das religiões de Matriz Africana, que participaram da missa e de toda a programação.

Após a santa missa na Igreja Matriz de São José, houve as apresentações das cantoras Brenda Melo e Silmara Lobato, que cantaram músicas em homenagem a Macapá. Em seguida, aconteceu o tradicional encontro das bandeiras, que contou com a participação de diversos grupos de Marabaixo. Logo depois, todos saíram pelas ruas do Centro acompanhando o cortejo do Banzeiro do Beija-Flor do Brilho de Fogo. Dona Silvana Gonçalo gostou do que viu. “Gostei das apresentações na igreja e agora resolvi acompanhar o cortejo, está muito linda a programação de aniversário de nossa cidade”, disse.

Clécio Luís reiterou que a melhor forma de demonstrar amor pela cidade é cuidando dela. “Pois todos nós temos responsabilidade com a nossa grande casa, que é Macapá. Eu, como prefeito, tenho minha responsabilidade e não fujo dela”, enfatizou. Prefeito e demais autoridades seguiram em cortejo até a Floriano Peixoto. A programação continua com atividades artísticas e culturais. À noite, será a vez das escolas de samba se apresentarem e encerrarem os festejos dos 261 anos de Macapá.

Adryany Magalhães

Assessora de comunicação/PMM

Fotos: Max Renê