Dez pessoas morrem em incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio

Dez pessoas morreram e outras três ficaram feridos em um incêndio na madrugada desta sexta -feira (8) no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio.

O incêndio atingiu o alojamento da categoria de base do clube.

A identidade dos jovens que morreram ainda não foi divulgada mas estima se que tenham entre 14 e 17 anos.

Os três feridos tem 14 e 15 anos e foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que um deles, Jonathan Cruz Ventura de 15 anos está em estado gravíssimo e deve ser transferido para o hospital Pedro II especializado em queimaduras.

Os outros dois adolescentes Caun Nunes e Francisco Alves inspiram cuidados, de acordo com a secretaria.

A diretoria do Clube ainda não se pronunciou.

Funcionários do Clube informaram que o treino previsto para a manhã de hoje foi cancelado.

A Federação de Futebol do Estado do Rio lamentou a tragédia e disse que não há clima para a realização da partida Flamengo e Fluminense prevista para este sábado.

O Secretario Estadual de Esportes, Felipe Bornie, disse que o governo do Estado vai decretar Luto Oficial de três dias.

