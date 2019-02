Inscrições para o Fies 2019.1 encerram nesta quinta-feira (14)

Inscrição pode ser feita página oficial do programa

Deseja concorrer a uma vaga do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies 2019.1)? Atenção, você tem até esta quinta-feira (14) para realizar esse procedimento. E tudo é bem simples, basta acessar a página oficial FiesSeleçãoAluno a partir do cadastro do número de CPF, data de nascimento, e-mail e senha. É permitida a candidatura em até 03 opções diferentes de cursos.

Os candidatos podem se candidatar à modalidade Juros Zero ou P-Fies caso tenham renda familiar mensal bruta de até, respectivamente, três e cinco salários mínimos. Nesta edição, serão ofertadas 550 mil vagas. Dessas, 100 mil vagas serão disponibilizadas na modalidade Juros Zero (Fies) e 450 mil na modalidade P-Fies.

Para se inscrever em ambas as modalidades, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010. É preciso ter notas mínimas de 450 pontos nas provas objetivas e mais do que zero na redação.

Os pré-selecionados no Fies 2019.1 serão conhecidos em 25 de fevereiro e a complementação das informações acontece a partir do dia seguinte (26). Na modalidade Fies, a complementação da inscrição acontece entre 26 de fevereiro e 7 de março. A convocação da lista de espera será feita entre 27 de fevereiro e 10 de abril.

Bolsas de estudo

Se a sua escolha for não optar pelo financiamento, pode recorrer a bolsas de estudo. O Educa Mais Brasil oferta bolsas para várias modalidade de ensino em todo o país. É possível ingressar em uma graduação com descontos de até 70%. O Amazônia Brasil é parceiro do programa. Confira todas as oportunidades disponíveis na sua região.

Agência Educa Mais Brasil