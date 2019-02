7 aprendizados sobre gestão do filme ‘Estrelas Além do Tempo’

Consultor empresarial lista as principais lições que o filme deixa para os empreendedores

Dentre muitos filmes que podem ser inspiradores para os empreendedores, gosto muito do Estrelas Além do Tempo, aliás, se nunca assistiu, fica essa dica especial para retirar importantes aprendizados, para a vida no geral e, claro, para a atuação no mundo dos negócios.

Esse filme é inspirado no livro Hidden Figures. Resumindo a história, narra a trajetória de três mulheres negras na década de 1960, que trabalhavam no centro de matemática da NASA. Essas três mulheres (Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson) têm em comum a motivação de ajudar os Estados Unidos na corrida espacial contra a Rússia e elas se mostram determinadas a superarem quaisquer obstáculos que surgirem no caminho.

Mesmo sendo um filme de 2017, a ideia deste artigo não é dar nenhum spoiler, realmente quero que depois de ler, se ainda não viu o filme, veja-o. O que pretendo é trazer importantes reflexões sobre aprendizados sobre gestão que podem ser tirados do filme e o que pode ser inspirador para os empreendedores.

7 valiosos aprendizados sobre gestão do filme Estrelas Além do Tempo

Seja visionário – Nós achamos que hoje vivemos em um mundo incerto, não é? Mas vamos nos imaginar na década de 1960, vivendo sob a tensão de uma iminente guerra nuclear. Chega à NASA, um computador da IBM, uma máquina com aparência colossal, que ocupa uma sala inteira e que tem como intuito tornar os cálculos mais fáceis. Dorothy Vaughan teve um insight ‘precisava aprender sobre programação ou o trabalho de suas companheiras e o dela se tornaria obsoleto em pouco tempo’. Foi isso o que fez, e depois, ensinou às outras mulheres que faziam parte de sua equipe. As coisas acontecem de maneira ordenada, mesmo que a gente não tenha essa sensação. Antes da tempestade sempre temos os avisos, e não podemos ignorá-los. É preciso sempre se atualizar sobre o futuro, sobre as tendências, e procurar se preparar para lidar com o que está para acontecer. Exercite a sua visão!

Dentre os principais aprendizados sobre gestão nesse filme, trago a reflexão sobre como agir diante das mudanças e das constantes inovações no mercado. Sim, em muitos momentos o empreendedor pode se sentir intimidado ou achar que será engolido na primeira onda negativa que surgir.

É preciso aprender com as mudanças que acontecem o tempo todo, retirar lições, inspiração, alternativas e oportunidades. Apesar de todos os percalços, não se pode perder o foco. Essa paixão precisa ser constantemente alimentada.