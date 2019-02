Tocantins decreta situação de emergência em Porto Nacional após interdição de ponte

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, decretou situação de emergência na região de Porto Nacional devido à interdição da ponte da TO-255 sobre o Lago da Usina Hidrelétrica de Lajeado.

A intenção é agilizar as ações para amenizar as dificuldades enfrentadas por quem necessita atravessar a ponte em busca de serviços públicos e também do comércio local.

A partir do decreto, a Secretaria Estadual de Infraestrutura fica autorizada a implementar soluções para garantir a circulação de pessoas, bens e serviços, com segurança.

Também possibilita a contratação e realização de estudos, a execução de serviços, além de reformas para possibilitar a utilização da ponte.

De acordo com o decreto, a formação do lago com a construção da Usina de Lajeado alterou as condições normais da ponte, com a modificação do regime de enchentes e vazantes.

Com o lago, blocos, pilares e a superestrutura passaram a sofrer os efeitos da alcalinização, além de uma fissuração dos pilares e vigas devido à proximidade com a lâmina d’agua que umidifica essa parte da ponte de forma constante.

EBC