Todas as vagas dos programa Mais Médicos são ocupadas por brasileiros

Todas as 8.517 vagas do programa Mais Médicos que estavam disponíveis para médicos brasileiros formados no exterior foram preenchidas por profissionais brasileiros.

Essas vagas surgiram depois que profissionais cubanos deixaram o país.

O prazo terminava só amanhã (14), mas hoje, em menos de uma hora, as vagas todas já estavam preenchidas.

O próximo passo é a divulgação, pelo Ministério da Saúde, na próxima terça-feira, dia 19, da lista completa dos profissionais alocados em cada município.

Com isso, não deve haver chamada para médicos estrangeiros nesse edital do programa.

