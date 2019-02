Maior superlua de 2019 pode ser vista nesta terça-feira

Ela, a lua, que é um símbolo dos amantes, poderá ser vista mais de perto hoje. Mas assim como no amor, é preciso se atentar às sutilezas para enxergar as diferenças entre o luar dos dias comuns e os chamados de SuperLua.

Por causa desse nome, que nem é oficialmente reconhecido pela astronomia, é comum as pessoas acharem que olharão para o céu e verão uma lua maior. Mas o que acontece, na verdade, é que ela fica mais próxima, e como num flerte apaixonado, sai da distância usual – em torno de 384 mil quilômetros da Terra – para algo em torno de 360 mil quilômetros.

E como não poderia deixar de ser, toda essa proximidade tem os efeitos devastadores do início de um namoro: o fenômeno tem o dom de deixar a lua mais brilhante, assim como acontece com os apaixonados.

E esse romance entre a terra e a lua pode ser observado nesta noite, a olho nu. Para os amantes – tanto da astrologia quanto os que estão em relacionamentos – uma oportunidade de ver a maior Superlua do ano de 2019.

Para valorizar o momento, assim como num encontro, é bom se preocupar com a ambientação: por causa do brilho extra, a superlua é melhor observada na penumbra, com as luzes desligadas.

E, apesar de não ser um fenômeno tão raro quanto do ano passado, quando tivemos a Superlua de Sangue, será como um lance, rápido e avassalador: depois desta noite, a oportunidade de ver a lua tão de pertinho assim só deve se repetir em 2026.

EBC