Show de Choro e Samba em Macapá com Trio Lobita e grupo Vou Vivendo

Macapá será o palco do próximo show do Trio Lobita, grupo que promove e mantém vivo os gêneros choro e samba no Pará, e é formado por grandes artistas nortista. Paulinho Moura (violão 7 cordas), Tiago Amaral (clarinete) e Andréa Pinheiro (voz e pandeiro), são os convidados do grupo amapaense Vou Vivendo, que toda sexta-feira encanta o público no Norte das Águas. O show de ritmos brasileiros será no dia 26 de abril, a partir de 21h.



Trio Lobita foi criado em 2012, resultado das reuniões sonoras realizadas na casa do cartunista Biratan Porto, chamada de Terças de Cordas. Canções do universo do samba e choro e autorais, fazem parte do repertório do grupo, dividido entre instrumental e cantado. Com a formação do grupo, a proposta de divulgar os estilos musicais se consolidou, e as oficinas e o projeto Choro no Pará ampliaram a plateia e a procura por aprendizado instrumental. Hoje o Trio Lobita tem público de todas as gerações e é responsável pela formação de novos instrumentistas.



Em 2017 o projeto do grupo foi aprovado no edital de patrocínios do Banco da Amazônia e lançou o disco Na Marola, com repertório autoral e em parceria com outros artistas, que teve a produção enriquecida com a participação de músicos especialistas em maxixe, polca, baião e choro.

Para atender ao convite dos integrantes do Vou Vivendo em Macapá, o Trio Lobita preparou uma seleção de seus sucessos autorais e composições de domínio popular de autoria de grandes artistas nacionais. O Bar e Restaurante Norte das Águas é hoje o palco do processo de resgate do choro e samba no meio do mundo, e às sextas-feiras mantém o público fiel, que prestigia, canta e dança os gêneros tradicional do Brasil, que chamaram a atenção do mundo para o país e se tornou sua carta de apresentação cultural.



Vou Vivendo é um grupo formado por músicos amapaenses que uniram os talentos em torno do samba e choro. Lolito do Bandolim, Humberto Moreira, Beto Sete Cordas, Lindomar Trindade e Gabriel Pinheiro são os integrantes mais antigos, e recebem convidados toda semana nas apresentações do Norte das Águas. Lolito do Bandolim, por motivos de saúde, está ausente dos shows.

Serviços:

Show Vou Vivendo e Trio Lobita

Data: 26 de abril

Hora: A partir de 21h

Local: Bar e Restaurante Norte das Águas – Complexo Marlindo Serrano – Araxá

Mesa: R$ 100,00 (até quarta-feira), e R$ 120,00 nos demais dias.

Venda e Informações: 99193-8466/98141-6015

Mariléia Maciel