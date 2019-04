Sobe para 310 o número de mortos nos ataques no Sri Lanka

As autoridades detiveram até o momento 40 pessoas

O número de mortos nos atentados de domingo (21) no Sri Lanka subiu para 310 nesta terça-feira (23), após o falecimento de vários feridos nos hospitais, anunciou a polícia local.

As autoridades detiveram, até o momento, 40 pessoas com base na investigação sobre os ataques, que deixaram ainda 500 feridos e foram atribuídos a um movimento islâmico local, o National Thowheeth Jama’ath (NTJ), segundo o porta-voz da polícia Ruwan Gunasekera. O boletim anterior informava 290 mortos.

Ao menos 31 estrangeiros, entre eles indianos, portugueses, turcos, britânicos, australianos, japoneses, americanos, dinamarqueses e um francês, estão entre os mortos.

A população do Sri Lanka observou na manhã desta terça-feira três minutos de silêncio em homenagem aos mortos na série de atentados suicidas.

As bandeiras nacionais foram colocadas a meio pau e as pessoas abaixaram a cabeça quando começou o período de silêncio, às 8h30min local (0h de Brasília), na mesma hora em que ocorreram os seis ataques, há dois dias.

O governo declarou esta terça-feira dia de luto nacional, com as bandeiras de todas as instituições governamentais a meio mastro, os bares fechados e as emissoras de rádio e TV transmitindo apenas música tranquila.

Na igreja de Santo Antônio de Colombo, palco do primeiro atentado na manhã de domingo, dezenas de pessoas rezaram em silêncio, com velas nas mãos e sob lágrimas. Ao final dos três minutos de silêncio, a multidão passou a rezar em voz alta.

