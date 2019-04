Quatro maneiras de melhorar o sinal de internet do seu celular

Ficar sem conexão em um local onde há todas as condições para que a internet de seu celular funcione pode ser angustiante.

Às vezes, isso ocorre quando você ficou por algum tempo em um algum lugar sem rede – túneis, elevadores ou locais sob a terra ou próximos de bloqueadores de sinal de celular – ou quando está conectado ao WiFi de casa ou do escritório e alterna para seu plano de dados do celular.

É normal se frustrar por não ter cobertura em lugares onde deveria ser possível se conectar sem problemas, especialmente depois de passar algum tempo sem acesso à rede.

Mas há quatro truques simples e que podem ser muito úteis nestas horas.

1 Ative e desative o modo avião

É uma forma fácil e rápida de tentar fazer com que seu celular volte a se conectar à internet.

Ativar e desativar o modo avião funciona como quando desligamos e ligamos o aparelho, mas, neste caso, a única coisa desativada é a capacidade do telefone de receber sinais de telefonia e internet – e não demora tanto quanto reiniciar.

2 Reinicie o aparelho

Se a opção anterior não funcionou, então, o passo seguinte é reiniciar o celular.

Essa forma é mais demorada, porque o celular tem de recuperar toda a informação guardada em sua memória, mas, assim como com computadores, desligar e religar o telefone pode ser muito eficaz.

3 Retire o cartão SIM

Às vezes, os problemas de conexão ocorrem porque o cartão SIM, um chip de memória que contém informações sobre a identidade do usuário do celular, está fora de posição ou danificado.

Para checar isso, retire o chip enquanto o telefone estiver ligado e verifique se ele está na posição correta e se a banda metálica não está arranhada.

Se o cartão SIM estiver danificado, é provável que tenha de pedir um novo para sua operadora. Se estiver apenas mal posicionado, a conexão deve voltar quando você recolocá-lo corretamente.

4 Atualize o sistema operacional

Isso ocorre principalmente com os celulares da marca Apple. Se a empresa fez uma atualização do sistema operacional iOS, podem ocorrer problemas tanto com a rede do telefone quanto com outras redes sem fio às quais tente se conectar.

Basta atualizar o sistema operacional e reconfigurar as conexões de rede para ter certeza que todos os canais de conexão estão abertos.

Se tudo isso não funcionar e você ficar sem conexão com frequência, entre em contato com o fabricante, porque pode haver algum defeito no seu celular – ou ainda na rede de sua operadora.

BBC