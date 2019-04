Reconstrução de ponte derrubada no Pará por embarcação começa hoje

Está prevista para começar nesta segunda-feira (29) o serviço de estaqueamento do pilar central da ponte do Rio Moju, no Pará. A estrutura veio abaixo no dia 6 de abril após a colisão de uma embarcação.

Duas balsas com rebocadores e guindaste, além de uma balsa adaptada com estrutura de içamento hidráulico vão ser usadas na operação.

Os materiais recolhidos serão movidos para outra área do rio para que seja liberado o canal e as obras de construção sejam iniciadas.

O trabalho começa com a amarração e afastamento da estrutura destruída que estão sobre a balsa que causou o acidente.

Em seguida, a embarcação naufragada será movimentada para que seja liberada a área para a colocação das estacas metálicas de sustentação do pilar central.

Estão previstos dois vãos de 124 metros para navegação, incluindo estrutura de concreto fincada no fundo do rio e que emerge para a superfície para atracar e amarrar navios. A ideia é evitar o choque de embarcações.

EBC