Virada Sustentável seleciona projetos para quinta edição em Manaus

Maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável chega a sua quinta edição em Manaus, no dias 26, 27 e 28 de julho. Interessados em fazer parte da mobilização podem inscrever, a partir de segunda-feira (6), projetos de cunho artístico, cultural, esportivo, educativo, social e ambiental para integrar a programação. O cadastro é gratuito e deve ser feito no site: www.viradasustentavel.org.br/manaus.

A Virada Sustentável é realizada na capital amazonense pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em parceria com um conselho criativo formado por mais de 40 organizações da sociedade civil.

O objetivo do edital é selecionar diferentes iniciativas que buscam valorizar a cultura e a sustentabilidade, permitindo que a comunidade construa a programação em conjunto com a organização, de forma colaborativa e democrática.

Podem se inscrever artistas, oficineiros, palestrantes, organizações, fundações, movimentos, coletivos, escolas, faculdades e equipamentos culturais que desenvolvam projetos relacionados a pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Alguns exemplos são igualdade de gênero, saúde e bem-estar, consumo e produção responsáveis, educação de qualidade, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis e erradicação da pobreza.

Para a coordenadora da mobilização, Paula Gabriel, a Virada Sustentável é a oportunidade de colocar em prática ideias para ajudar a construir uma cidade melhor. “Acreditamos que a sustentabilidade pode ser disseminada de maneira mais eficiente se a abordagem for dinâmica e inspiradora. Por isso, o festival reúne uma grande variedade de projetos e causas para os mais diferentes públicos, desde crianças até idosos. Nesta edição, pretendemos alcançar ainda mais iniciativas que deixem um impacto duradouro na cidade, de médio e longo prazo”, afirma.

As inscrições ficarão abertas até o dia 10 de junho. Para a seleção das iniciativas, a organização do festival levará em conta três quesitos principais: relevância e atratividade do conteúdo para o público, aderência à proposta da Virada Sustentável e capacidade de atendimento, pela organização, das necessidades técnicas dos projetos.

Não há limite de número de inscrições de atividades por parte dos proponentes. Ao final da seleção, todos receberão via e-mail, indicado no ato da inscrição, uma notificação sobre o seu resultado no edital.

Voluntariado

Quem deseja trabalhar como voluntário auxiliando a realização do festival poderá se cadastrar a partir do dia 13 de maio. É necessário preencher formulário disponível no site informando os locais de preferência e o período do dia disponível para atuar durante a programação. Os selecionados serão informados via e-mail e passarão por um treinamento.

A meta, segundo a coordenadora, é alcançar 800 inscritos. “Sempre temos uma grande mobilização de pessoas que desejam se voluntariar. No ano passado, em menos de 24 horas recebemos mais de 300 inscrições. Qualquer pessoa com mais de 16 anos pode participar. A proposta é reunir um grupo de voluntários bem diversificado, com pessoas de diferentes idades, assim como o público que participa da Virada”, destaca.

O festival

No ano passado, a Virada Sustentável Manaus ocupou 26 pontos da cidade promovendo atividades gratuitas como shows, rodas de conversa, oficinas para adultos e crianças, apresentações de teatro e dança, aulas de ioga, exposições, trocas de livros, brincadeiras, jogos educativos, entre outras. Mais de 15 mil pessoas participaram das ações.

Uma das novidades de 2019 é que o festival, antes realizado ao longo do fim de semana, terá um dia a mais de programação. “Incorporamos a sexta-feira como um dia de conteúdo, ou seja, dedicado às atividades como seminários, rodas de conversa, debates, cinedebates, entre outras”, antecipa Paula.

Ainda segundo a coordenadora, a expectativa é promover mais de 200 atividades em todas as zonas da capital, incluindo novos bairros ao circuito. “A cada edição, queremos levar a Virada para novos lugares, especialmente para os bairros mais carentes, que necessitam de ações deste gênero”, conclui.

Além de Manaus, a Virada Sustentável tem edições em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Campinas.