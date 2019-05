Tinder do Facebook’: entenda como funciona a novidade que chega ao Brasil

O serviço, que vem para competir com o Tinder, já está disponível dentro da rede social e é gratuito

O Facebook lançou no Brasil seu próprio serviço de paqueras virtuais. Semelhante ao Tinder, o Dating funciona dentro da própria plataforma da rede social, sem necessidade de instalação de outro aplicativo. O recurso é voltado apenas para maiores de 18 anos.

Segundo o Facebook, o Dating foi “projetado para dar às pessoas controle total sobre suas experiências”. A rede social defendeu que o serviço torna mais fácil conhecer pessoas e começar conversas com base em suas preferências e interesses.

Em comunicado emitido pela empresa, a gerente de produto do Facebook Dating, Charmaine Hung, diz que mais de 200 milhões de pessoas têm seu status de relacionamento como solteiras no Facebook. “Vemos isso como uma oportunidade incrível de continuar ajudando as pessoas a construir relacionamentos de maneira significativa”, afirma.

Mais detalhes sobre o Dating

Perfil separado no Facebook: o espaço fica dentro do aplicativo do Facebook, mas a atividade do usuário no Dating não é compartilhada em seu perfil do Facebook, feed ou com qualquer outra pessoa.

Interesses em comum: o usuário vê sugestões de pessoas com base em suas preferências, interesses e atividades no Facebook, o que ajuda a se conectar com quem pode ter coisas em comum.

Controles de privacidade: o usuário gerencia quem pode ver seu perfil no Dating. Caso se sinta desconfortável, é possível denunciar ou bloquear alguém a qualquer momento.

Começando uma conversa: Quando encontrar alguém com quem queira começar uma conversa, basta tocar em “Tenho interesse” para enviar uma única mensagem a esta pessoa. Após a pessoa responder, o usuário poderá continuar interagindo com ela apenas por meio de mensagens de texto.

Outros recursos

Crush Secreto: Com esse recurso, as pessoas vão poder explorar potenciais relacionamentos românticos dentro de seu próprio círculo de amigos. Ao escolher essa opção, o usuário poderá selecionar até nove dos seus amigos no Facebook. Se o crush também o adicionar à lista de crushes secretos, será um match. Mas, se o interesse não for recíproco, ninguém saberá que o nome da pessoa foi colocado na lista.

Localização em tempo real: As pessoas poderão optar por compartilhar seus planos e localização em tempo real diretamente com um amigo ou alguém da família no Facebook através do Dating, via Messenger.

Como criar um perfil no Dating

Para criar um perfil no Dating, é preciso baixar a versão mais recente do aplicativo do Facebook. Em seguida, o usuário deve ir até o menu “Mais” e procurar o símbolo de coração. A partir daí, basta criar seu perfil adicionando fotos e selecionando suas preferências de relacionamento.

Ao todo, o Dating passa agora a estar disponível em 19 países e será lançado gradativamente no Brasil nos sistemas operacionais iOS e Android.

