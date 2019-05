Facebook agora permite comemorar aniversários pelos Stories

Um novo recurso foi inaugurado pelo Facebook para seus usuários, hoje (9): fãs da rede social poderão comemorar os aniversários dos amigos por meio de posts animados no próprio Facebook Stories.

Os recursos são os mesmos que vemos comumente nos feeds dos aniversariantes: cartões virtuais, mensagens com uma ou outra animação, fotos e vídeos. A diferença é que, enquanto no feed esses posts são permanentes, nos Stories, eles desaparecem em 24 horas.

Segundo o Facebook, cerca de 500 milhões de usuários da rede utilizam o Stories todo dia.

“As pessoas sempre vieram ao Facebook para se conectar com amigos e comemorar momentos importantes, como aniversários. Hoje, estamos lançando globalmente os Stories de Aniversário — uma forma para amigos, familiares e todos na sua comunidade adicionarem cartões digitais de aniversário, fotos ou vídeos a um Story para celebrar o seu grande dia”, diz Jehan Damji, Gerente de Produto do Facebook. “O resultado é uma feliz mensagem comemorativa que é visual, memorável, interativa e divertida — é como receber um cartão de aniversário personalizado de todas as pessoas importantes para você, não importa onde elas estejam no mundo”, termina.

Para usar o novo recurso, basta tocar na notificação de aniversário, capturar ou carregar uma foto ou um vídeo curto, ou usar um dos cartões virtuais da rede, e imediatamente, uma mensagem será adicionada ao Story de aniversário do seu amigo, criando uma apresentação multimídia personalizada para ele.

Canaltech