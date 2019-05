Para onde viajar nas férias de Julho em família?

Amanda Antunes

Férias chegando, hora de juntar todo mundo, fazer as malas e partiu férias de julho em família! Por isso a escolha do destino é super importante pois o lugar eleito deverá ter opções de diversão para todos como praias, parques, resorts, por exemplo. De fato, são muitos lugares para todo o tipo de viagem e tenho certeza que um deles vai se encaixar direitinho no seu perfil de viajante.

Então, separei algumas sugestões para as férias de julho em família pra você se inspirar tanta na América do Sul, quanto na Europa e Estados Unidos.

Onde ir nas férias de julho em família?

América do Sul

Brasil

Caldas Novas

Caldas Novas é conhecida pelas águas quentes com temperaturas que variam de 30 a 57 graus. Com uma variedade de hotéis e resorts, Caldas Novas com certeza é um dos melhores destinos para férias de julho em família pois suas piscinas relaxantes e banheiras de hidromassagem ao ar livre acabam agradando a todos.

O que fazer: Lago Corumbá, Lagoa Quente de Pirapitinga, Parque Estadual Serra de Caldas, Parque das Fontes Hot Park e Parques Privé Diversão. Leia mais sobre o que fazer! Onde ficar: Lacqua Diroma -CN HOSPEDAGEM, HotSprings – B3 Hotéis, Lacqua DiRoma Park, Resort Do Lago Top Caldas, Golden Dolphin Grand Hotel Onde comer: Nonna Mia, Chicago Steakhouse, Rei da Picanha, Restaurante Café da Roça, Rei do Empadão

Campos do Jordão

A charmosa cidade do interior de São Paulo, é um ótimo lugar para férias de julho em família. As pousadas bonitas, turismo gastronômico e os ares bucólicos das montanhas são o cenário perfeito para os dias de descanso. Definitivamente, um dos melhores lugares para viajar em julho e curtir um friozinho.

campos do jordao

Onde que fazer: Palácio Boa Vista, Tour Cervejaria Baden Baden, Morro do Elefante, Vila Capivari, Amantikir e Borboletário. Reserve aqui os seus passeios! Onde ficar: Pousada Moderna, Hotel Vila Regina, Terrazza Hotel e Hotel Golden Park Campos Onde comer: Ludwig, Fondue Mezzanino, Davos, Chocolate Montanhês e Vila Chã

Gramado

Certamente Gramado está entre os destinos que mais agradam as famílias para curtir as f’érias. Programa é o que não falta: vai desde o tour de Maria Fumaça até o Snowland, sem falar nas churrascarias tradicionais gaúchas e no delicioso café colonial.

Além do friozinho e do clima aconchegante, Gramado tem muitas opções de passeios, hotéis e gastronomia de primeira que certamente irão te proporcionar momentos inesquecíveis.

Como chegar: aeroporto mais próximo em Porto Alegre Onde que fazer: Snowland, Super Carros, Museu do Chocolate, Passeio de Maria Fumaça, Mundo a Vapor e Alpen Park. Você pode comprar aqui o seu ingresso! Onde ficar: Hotel Sky, Wish Serrano, Pousada Chalé da Montanha e Hotel Laghetto Siena Gramado Onde comer: Café colonial e Restaurante Colosseo

Chile

Santiago

Primeiramente, Santiago é sétima cidade mais procurada por brasileiros que viajam ao exterior e certamente um ótimo destino para ferias de julho em família. Organizada, de povo receptivo e praticamente um vale no meio da Cordilheira dos Andes, é muito fácil entender por que todo mundo se apaixona pela capital chilena.

É possível fazer muitos programas a pé, principalmente no centro histórico da cidade. Balneários, como Valparaíso e Viña del Mar estão bem próximos. Com certeza o Vale Nevado para esquiar em família é uma ótima opção para passeios de um dia.

ferias de julho

Santiago

O que fazer: Parque Metropolitano, Cerro San Cristóbal, Bairro Bellavista e Museu Histórico Nacional são ótimos passeios. Onde ficar: Hotel Sahara Inn, Hotel Maria Angola, Hotel Casa Lyon, Olicar San Pablo Hotel Boutique, Hotel Aka Onde comer: Galindo, Empório La Rosa, Patio Bella Vista

Colômbia

San Andrés

Definitivamente San Andrés não é dos lugares mais caros e um dos melhores para as férias de julho com a família. Com certeza a melhor relação custo-benefício dentro da América do Sul pois o lugar é cheio de programações para todos os gostos. Sem falar na simpatia e hospitalidade do colombiano, certamente você vai se sentir em casa. Inclusive eu dei váárias dicas pra te ajudar a planejar essa viagem.

