Homem mata morador de rua a tiros em Santo André (SP)

Assassino saiu de um carro de luxo e efetuou cinco disparos contra a vítima

Um homem de 40 anos foi morto com diversos disparos de arma de fogo na noite desse sábado (11/05/2019). O crime acontece na rua Visconde de Mauá, em Santo André (SP), na região da Grande São Paulo. Segundo testemunhas, a vítima, Sebastião Lopes dos Santos, era morador de rua.

De acordo com registros de câmeras de segurança, o assassino desceu do banco do passageiro do carro, um modelo de luxo de cor prata, às 20h19. Em seguida, caminhou em direção a Sebastião e efetuou diversos disparos (o Metrópoles contabilizou cinco). Vestindo boné, camiseta e calça jeans, o homem voltou para o carro, que acelerou em disparada. Ele e o motorista ainda não foram encontrados.

O caso foi registrado no 1º DP de Santo André, e a polícia civil investiga a autoria do crime.

