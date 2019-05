FAB, Marinha e Exército ofertam mais de 880 vagas em seleções

As oportunidades são para todos os níveis de ensino

Candidatos interessados em ingressar na carreira militar já podem ficar atentos nos concursos da Aeronáutica, Exército e Marinha que estão com as inscrições abertas de novos concursos públicos. Ao todo, estão sendo ofertadas 882 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 498 a R$ 8.260,48. Confira abaixo!

Aeronáutica

São 80 vagas ofertadas para o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica do ano de 2020 (EA CAMAR 2020). As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pelo site até 28 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 130.

As oportunidades são para anestesiologia, anatomia patológica, cancerologia clínica, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria , ginecologia e obstetrícia, hematologia, hemoterapia , medicina intensiva, medicina de família e comunidade, medicina nuclear, neurocirurgia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia, reumatologista e urologia.

Exército

EsPCEx

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército está com as inscrições abertas do concurso que oferta 450 vagas para o curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico. Os interessados devem se inscrever pelo site da Escola até 6 de junho. A taxa tem valor único de R$ 90.

A seleção será composta de exame intelectual (aplicados em 28 e 29 de setembro), inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e comprovação dos requisitos para a matrícula.

CRO/11

A Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar (CRO/11), do Exército Brasileiro abre seleção ofertando 26 vagas para os cargos de engenheiros civil, arquiteto, técnico em construção civil, técnico de nível médio e administrador. Os aprovados serão lotados em Brasília/DF, Formosa/GO (Entorno do Distrito Federal) e Goiânia/GO. As remunerações variam de R$ 498 a R$ 8.260,48. Os interessados podem se inscrever até 22 de maio pelos sites www.dom.eb.mil.br, www.creadf.org.br ou www.creago.org.br. A taxa custa R$ 10.

Marinha

As inscrições já estão abertas para ingresso no Curso de Formação de Aquaviários (CFAQ). Estão sendo ofertadas 25 vagas para candidatos de nível fundamental. A seleção será composta por prova de conhecimentos, apresentação de atestados médicos e realização do Teste de Suficiência Física, apresentação ao Órgão de Execução (0E) – Delltajai e matrícula.

As inscrições estarão disponíveis até 20 de maio. A taxa a ser paga custa R$ 8. Os interessados devem se inscrever presencialmente na Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí/SC, Divisão de Ensino Profissional Marítimos – Rua Prefeito Paulo Bauer, n° 1055— Centro Itajaí/ SC.

