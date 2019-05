Dia Mundial da Doação de Leite Humano terá programação no Amapá

Da Redação*

No próximo domingo, 19, será celebrado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. No Amapá, a data será celebrada na praça Floriano Peixoto, a partir das 15h.

A programação deve contar com orientações a respeito da doação de leite humano, além de sensibilizar mulheres lactantes para fazerem doações ao Banco de Leite Humano, que fica no Hospital Mãe Luzia.

Local: Praça Floriano Peixoto. Rua: Antônio Coelho de Carvalho – Centro – Macapá (AP). Além disso o evento visa mostrar a importancia do leite materno para os recém-nascidos.

O Dia Mundial da Doação de Leite Humano na praça Floriano Peixoto, ainda terá programação musical, registro fotográfico e lanches para a comunidade em geral.

*Com informações da Agencia Amapá