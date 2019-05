Moradores do Perpétuo Socorro descartam 28 toneladas de lixo nas ruas

Intensamente, a Prefeitura de Macapá combate às lixeiras viciadas dos bairros da cidade, mas os moradores insistem em jogar entulho no meio da rua. Exemplo disso, é que nesta terça-feira, 21, foram retiradas cerca de 28 toneladas de lixo de toda ordem, entulho e resíduos, no bairro Perpétuo Socorro, precisamente na área da Caesinha.

Os locais recebem manutenção mensal de limpeza e coleta de lixo regularmente, porém, as lixeiras viciadas crônicas, como Caesinha, ainda são mantidas pelos próprios moradores. “A população faz o descarte do lixo em plena via. É lixo de toda ordem. Hoje, até fogão tiramos. Estamos combatendo isso com a fiscalização, com projeto de arborização, mas é imprescindível que a população faça a sua parte. Os moradores do local precisam urgentemente colaborar”, ressalta o secretário de Manutenção Urbanística, Augusto Almeida.

Foram utilizados uma pá-carregadeira, uma retroescavadeira, seis caçambas e oito homens para retirada do lixo. A população pode denunciar pelo Disk Denúncia da Semur (99970-1078).