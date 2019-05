Botswana volta a permitir caça de elefantes

Cinco anos depois, o país levantou a suspensão sobre a caça a elefantes

O governo do Botswana levantou a proibição sobre a caça de elefantes, voltando a permitir a captura destes animais. A decisão foi comunicada esta quarta-feira pelo Ministério do Ambiente daquele país africano e surge cinco anos depois a caça ter sido ilegalizada.

No comunicado divulgado, o governo justifica esta decisão com o registo de um número elevado de conflitos entre humanos e elefantes. Segundo o mesmo texto, as autoridades não têm capacidade para dar resposta a todos os incidentes causados pelos animais e os conflitos geram um impacto financeiro negativo nas comunidades.

O Ministério vinca ainda que a decisão decorreu de um estudo feito por vários especialistas e grupos de trabalho e envolveu as comunidades afetadas, as autoridades locais e postos de turismo.

