WhatsApp Beta | Novo botão envia seus Status direto para os Stories do Facebook

O WhatsApp está recebendo novas pequenas mudanças em atualização para usuários inscritos no programa de Beta na Play Store. A principal delas é um novo botão para compartilhar seus Status do app mensageiro já direto com os Stories Facebook. Ainda, uma nova ferramenta permite adicionar contatos por QR Code.

As novidades chegam na versão 2.19.151 do beta, que ainda não aparece disponível para todos usuários. Em testes com a atualização no Canaltech, mesmo nessa última versão, as novidades ainda não aparecem aqui no Brasil.

A informação foi descoberta primeiro pelo WABetaInfo, site conhecido por antecipar e analisar mudanças do programa.

De Status a Stories

Um dos destaques é a opção de compartilhar um story já com a sua conta do Facebook direto pelo WhatsApp. Com o update, uma nova linha aparece abaixo de um status publicado permitindo “adicionar ao story do Facebook”. Ali, a sua sequência de postagens do WhatsApp já é diretamente compartilhada também na outra rede social.

Veja mais no Canaltech