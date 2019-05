Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre oferta cursos

Ariel Lima

Para promover um aperfeiçoamento dos professores, favorecer a inclusão no acesso a educação para pessoas com deficiência e proporcionar capacitação para a comunidade, a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAPDV), promove quatro cursos de formação para professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE), professores de sala de aula comum acadêmicos da área da Educação e comunidade.

“O objetivo do CAP-DV com a oferta de cursos é auxiliar na formação continuada de professores, pessoas com deficiência e comunidade quanto às especificidades da deficiência visual. Os cursos aliam teoria e prática, proporcionando aos cursistas ricas experiências que colaboraram para o aprimoramento do atendimento e inclusão das pessoas com deficiência visual”, afirma a Coordenadora do CAP/Acre, Hyrla Mariano.

Os cursos oferecidos com o direcionamento para pessoas com deficiência visual são eles: Técnicas do Sarobã, Pré- Braille: metodologia de Alfabetização no Sistema Braile, Baixa Visão e Técnicas de Leitura e Escrita no Sistema Braille.

As Inscrições serão presenciais, durante os dias 29 e 30 de maio, no CAP, que fica localizado na Estrada Alberto Torres, 825, Conjunto Mariana (anexo ao Dom Bosco). Os documentos necessários para apresentar no ato de inscrição: Documento de identidade (original e cópia), Certificado de conclusão de Ensino Médio ou Ensino Superior (original), declaração original da Escola – para professores e atendentes educacionais (mediadores).

Confira a Ementa e outras informações sobre cada curso:

Pré-Braille: Metodologia de Alfabetização no Sistema Braille

Técnicas do Sarobã

Baixa Visão

Técnicas de Leitura e Escrita no Sistema Braille

Agencia Acre