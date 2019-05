Sobrou pro Brasil: guerra das telecomunicações EUA-China já causa efeitos colaterais

A guerra comercial entre os EUA e a China pode impactar no futuro da infraestrutura das telecomunicações do Brasil. Gigantes brasileiras querem Huawei na região. Será Washington vai deixar rolar?

Esta semana, discursando no Painel Telesbrasil, um dos maiores eventos de lideranças do setor das telecomunicações do Brasil, os diretores das gigantes da área manifestaram preocupação com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Ex-estrategista sênior de Donald Trump, Steve Bannon (foto de arquivo)

© AP Photo / Evan Vucci

Banir a Huawei é ’10 vezes mais importante’ do que acordo com a China, diz Bannon

O X da questão são as sanções de Washington contra a Huawei. A empresa chinesa tem fornecido equipamentos durante anos para a região sul-americana em redes de 2G, 3G, 4G, e 4,5G. Os empresários brasileiros estão preocupados com as consequências políticas do veto norte-americano à tecnologia asiática.

Segundo o presidente da Claro Brasil, José Félix, “seria um inferno se o governo [brasileiro] mexesse nessa questão”.

Na terça-feira (21), o vice-presidente Hamilton Mourão, que se encontra na China no âmbito da visita ao país asiático, disse que o governo brasileiro vê com bons olhos a empresa chinesa.

Veja mais no site Sputnik