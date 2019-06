Esfoliante para o rosto: produtos e receitas para ficar com a pele lisinha

Marta Stegani

Que mulher não quer ter uma pele plena, livre de manchas e lisinha? Por isso, esfoliar o rosto é fundamental! A esfoliação elimina células mortas, estimula a renovação celular, remove o excesso de sebo nos poros, previnindo a formação de cravos e espinhas, deixando aquela cútis macia e renovada. E fazer isso é muito fácil! No mercado, você encontra esfoliante para o rosto com muitos outros benefícios, para diversos tipos de pele e para todos os bolsos!

Para te ajudar nessa, elegemos aqui os melhores esfoliantes do mercado, receitinhas caseiras que você pode fazer com produtos que você tem em casa e um passo a passo para fazer a esfoliação de forma correta. Não tem mais desculpas! Vamos nessa?

Índice do conteúdo:

Melhores esfoliantes para o rosto

Esfoliantes caseiros

Como esfoliar corretamente o rosto?

Qual o melhor esfoliante para o rosto?

Aqui você vai encontrar produtos específicos para esfoliação e sabonetes que cumprem muito bem esse papel. Além de esfoliar, os produtinhos trazem outros benefícios excelentes!

1. Sabonete Facial Esfoliante Clearskin – $

O Sabonete Facial Esfoliante da Avon é um baratex queridinho. O produto promete fazer uma limpeza profunda, eliminando a sujeira dos poros, as impurezas, a oleosidade excessiva e as células mortas, deixando a pele limpa, macia e saudável. Sua fórmula conta com extrato de hamamélis e eucalipto, o que traz uma agradável sensação de frescor.

2. Sabonete Esfoliante Facial Needs – $

O Sabonete Esfoliante Facial Needs é indicado para limpeza diária da pele. Ele remove as células mortas e outras impurezas que se acumulam diariamente e desobstrui os poros, ajudando a pele a respirar melhor. De acordo com a marca, o produto faz uma limpeza profunda, mas sem agredir a pele. O sabonete é hipoalergênico e indicado para todos os tipos de pele.

3. Esfoliante Neutrogena Acne Proofing – $$

O esfoliante da Neutrogena é um produto indicado para peles com tendência à acne. Sua fórmula possui microesferas esfoliantes e ácido salicílico, que agem removendo o excesso de sebo e desobstruindo os poros, além de ajudar a tratar e reduzir cravos e espinhas.

