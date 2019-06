Amazônia Doc realiza cerimônia de premiação e exibições de encerramento nesta sexta-feira (7), em Belém

Após sete dias de intensa programação com exibição de filmes e atividades de reflexão e formação sobre documentário, o Amazônia Doc – Festival Pan-Amazônico de Cinema 2019 chega ao fim nesta sexta-feira (7), a partir das 18h, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. A entrada é gratuita. A noite terá cerimônia de Premiação do Festival nas Categorias Júri Oficial e Público, além dos lançamentos do curta “Perspectivas”, produzido pelo Cine Clube TF, e do documentário “Amazônia Groove”, de Bruno Murtinho, e de homenagens à professora e crítica de cinema Maria Luzia Miranda Álvares.

O festival é uma realização da Secretaria do Audiovisual e Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania, com co-realização do Instituto de Cultura da Amazônia (Culta) e Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult-PA) e produção de ZFilmes. Apoio cultural: Fundação Cultural do Pará (FCP), Sesc, Belém Soft Hotel, San Tito, Universidade Federal do Pará (UFPA), Sebrae, Estrela do Norte, Banpará, Pará 2000, NET. Apoio: YetLab, Inovador Talvez, CONNE, Projeto Circular e Funtelpa.

A premiação terá seis troféus: melhor filme longa-metragem da Mostra Competitiva Pan-amazônica, melhor filme curta/média-metragem da Mostra Competitiva Pan-amazônica, melhor filme longa/média-metragem da Mostra Competitiva Amazônia Legal, melhor filme longa escolhido pelo Júri Popular, melhor curta da Mostra Competitiva Amazônia Legal e melhor filme curta/média-metragem escolhido pelo Júri Popular.

Lançamentos

Cruzando a Amazônia Paraense, o documentário “Amazônia Groove”, com direção de Bruno Murtinho, revela artistas e tradições musicais que pulsam na região Norte. Tal força, fruto de antigas culturas, faz emanar uma sonoridade única, diferente de tudo que a maioria de nós já experimentou nos cinemas, com nomes como Dona Onete, Manoel Cordeiro, Sebastião Tapajós, Mestre Damasceno, Paulo André Barata, Albery Albuquerque, Mg Calibre, Waldo Squash e Gina Lobrista.

“Amazônia Groove abraça a missão de aproximar as plateias dos cinemas de uma Amazônia musical. Trata-se de dar visibilidade a um dos mais importantes polos criativos da cena musical brasileira contemporânea. De contribuir para a unificação da geografia das oportunidades e mostrar ao Brasil, e ao mundo, que alguns dos principais mestres do cancioneiro Amazônico, assim como as velhas guardas do samba e os grandes mestres forrozeiros, também podem e devem assinar as partituras da história da música Brasileira”, diz Bruno Murtinho.