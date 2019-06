Abertas as inscrições para concurso de oficiais e capelães do Exército

O prazo para se inscrever é dessa quarta-feira (19/06/2019) até 2 de agosto. São 23 vagas para quem tem ensino superior

Estão abertas, a partir desta quarta-feira (19/06/2019), as inscrições para o concurso para oficiais do quadro complementar e de capelães do Exército do Brasil. Os aprovados participarão de curso de formação e devem ser nomeados em 2020.

A informação foi divulgada no Diário Oficial da União dessa terça-feira (18/06/2019). Interessados podem fazer o registro até 2 de agosto, via internet. A taxa é de R$ 120.

São 23 oportunidades disponíveis na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), em Salvador (BA), e na Escola de Saúde do Exército (EsSEx), no Rio de Janeiro (RJ).

