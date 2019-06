Emagreça sem academia: tudo que você precisa saber sobre o Cross Training

Esse treino tem como objetivo primário o bem-estar e a saúde do indivíduo

Lívia Oliveira

Quer ter uma vida saudável? Você precisa incluir a prática de atividade física na sua rotina e adotar uma alimentação equilibrada diariamente. Para pessoas que não gostam de academia, uma opção é optar pelo Cross Training. Um treino que inclui exercícios integrados de força, potência e cardiorrespiratório com alta intensidade.

De acordo com o personal trainer João Paulo Nova, o Cross Training é um tipo de treinamento funcional. “Cross Training e treinamento funcional são basicamente a mesma coisa, ambos trabalham exercícios multiarticulares, normalmente no modelo de circuito, criando um treino mais dinâmico”.

O Cross Training tem como objetivo primário o bem-estar e a saúde do indivíduo. Ele trabalha todas as cadeias musculares para executar movimentos funcionais, que são naturais do corpo, como correr, pular, jogar, arremessar e agachar.

