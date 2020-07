Paulo Guedes testa negativo para covid-19, informa ministério

Ministro fez dois testes e resultados foram negativos



O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez dois testes para detectar o novo coronavírus e os resultados foram negativos, informou hoje (16), em Brasília, o Ministério da Economia.

“O Ministério da Economia informa que o exame para a covid-19 do ministro Paulo Guedes teve resultado negativo. Esse foi o segundo teste feito pelo ministro em menos de duas semanas para a confirmação do resultado após reuniões com pessoas que testaram positivo para a doença”, diz nota do ministério.



Os testes do ministro foram feitos depois do resultado positivo para covid-19 do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, Bolsonaro afirmou, em uma transmissão nas redes sociais, que realizou um novo exame para covid-19 e o resultado se manteve positivo.

O presidente está se tratando desde o último dia 7 de julho, quando teve a confirmação da doença. Ele segue em isolamento no Palácio da Alvorada, residência oficial, onde tem se reunido com ministros por videoconferência.



EBC

