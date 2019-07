Corpo de Bombeiros alerta veranistas para riscos de afogamento

Sempre na abertura do Macapá Verão, o balneário da Fazendinha recebe grande público. Sol forte e calor intenso fazem com que famílias procurem o local para curtir a programação e se refrescar nas águas do rio Amazonas. Mas, para que seja um dia de diversão com segurança, o Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos de afogamento.

De acordo com o major Urielson Pantoja, coordenador da equipe de bombeiros salva-vidas, neste domingo, 7, a principal orientação foi o cuidado com as crianças. “A água do Amazonas é muito perigosa e orientamos aos pais para terem o máximo de cuidado com seus filhos, pois eles não têm muita noção do perigo e acabam avançando e ficando próximo ao canal”, diz.

Foi colocado um cordão com boias sinalizando o local onde passa o canal. “Instalamos para identificação do limite seguro para os banhistas. Nossa equipe se mantém atenta, pois a maré estará baixa nesta tarde, o que faz com que o canal fique próximo da área para banho”, esclarece o major.

O técnico em enfermagem Reginaldo Alfaia aproveitou o domingo com sua família e relatou que se sentiu mais seguro com o monitoramento dos guarda-vidas. “Recebemos a orientação e as informações são muito importantes, pois nos ajudam a curtir um domingo com mais segurança. Esse cordão sinalizando o ponto de risco é muito bom. Ninguém quer que seu dia de lazer seja ruim. Então, seguiremos todas as orientações”, relata.

Além dos guarda-vidas de prontidão às margens do Amazonas, uma equipe de lancha monitorou os banhistas dentro do rio.

Aline Brito