Abertas inscrições para preenchimento de vagas nos cursos do Programa de Capacitação Florescer

Estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas nos cursos do Programa de Capacitação Florescer, vinculado à Prefeitura de Macapá, cuja proposta é proporcionar a qualificação profissional de beneficiários cadastrados no Bolsa Família. Os interessados devem procurar a secretaria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Amapá (Senai/AP) nos dias 12 e 15 deste mês, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

As vagas ofertadas são para o preenchimento de turmas nos seguintes cursos: instalador hidráulico (14 vagas/tarde); agente ambiental (12 vagas/manhã); mecânico e manutenção de máquinas industriais (9 vagas/manhã e 13 vagas/tarde); mecânico de motor a diesel (4 vagas/ tarde); eletricista residencial (6 vagas/tarde); e manutenção em refrigeração (10 vagas/manhã). Os inscritos deverão iniciar as aulas imediatamente.

Os interessados devem estar recebendo o auxílio Bolsa Família e apresentar original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade, cópia do cartão Bolsa Família, e, em caso de alunos menores de idade, apresentação do RG da mãe.

Serviço

Dias: 12 e 15 (segunda e sexta)

Hora: 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Local: Secretaria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Amapá (Senai/AP)

Endereço: Avenida Padre Júlio Maria Lombard, nº 2000 – Santa Rita

Sávio Almeida

Curtir isso: Curtir Carregando...