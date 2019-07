CTMac desativa semáforo da Pedro Lazarino e ativa Yellow Boxes

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) desativou na noite de segunda-feira, 15, o semáforo no cruzamento da Avenida Pedro Lazarino com a Rua Hildemar Maia. O sinal foi substituído pelas yellow boxes (caixas amarelas), que ajudam a demarcar a área que deve ficar livre para a passagem de veículos em vários sentidos.

A sinalização horizontal vem para reforçar essa mensagem, indicando que o veículo não pode ficar parado em área de cruzamento para que não obstrua as vias. “Existiam dois cruzamentos que cortavam a Hildemar Maia [um na Av. Treze de Setembro e outro na Pedro Lazarino]. Ambos eram muito próximos, então eliminamos o da Pedro e criamos essa sinalização que é cortada em amarelo, uma sinalização para evitar justamente uma zona de conflito”, explica o diretor-presidente da CTMac, André Lima.

“A intenção é deixar aquele cruzamento aberto da Pedro Lazarino apenas para a sinalização no momento que fechar o semáforo da 13 de Setembro. Os carros não ficarão no meio da pista, e quem está na Pedro conseguirá passar tranquilamente. Faremos mais onde for necessário”, informa André.

Assessoria de Comunicação/PMM

Curtir isso: Curtir Carregando...