Novos casos da covid-19 dobram na China e bolsas de valores caem

Os índices das bolsas de valores da China recuaram nesta quarta-feira (8) depois que o total de novas infecções por coronavírus dobrou no país, destacando os contínuos riscos apresentados pela pandemia.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,47%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,19%.

Ambos os indicadores haviam fechado na véspera com alta diante de medidas de estímulo do governo. Hoje, o subíndice do setor financeiro perdeu 0,62%, o de consumo recuou 0,8%, o imobiliário teve queda de 0,74% e o de saúde caiu 0,42%.

A China informou que os novos casos de coronavírus dobraram na terça-feira diante da alta no número de viajantes do exterior infectados. O total de novas infecções assintomáticas mais do que quadruplicou.

Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 2,13%, indo a 19.353 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,17%, e foi para 23.970 pontos.

Em Xangai, o índice Ssec perdeu 0,19%, a 2.815 pontos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,47%, a 3.780 pontos.

Em Seul, na Coréia do Sul, o índice Kospi teve desvalorização de 0,90%, a 1.807 pontos.

Em Taiwan, o índice Taiex registrou alta de 1,41%, a 10.137 pontos.

Em Cingapura, o índice Straits Times desvalorizou-se 1,26%, a 2.539 pontos.

Em Sydney, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,86%, a 5.206 pontos.

