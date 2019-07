Ricardo Falcão, palestra em evento da Marinha sobre a visão da praticagem da navegação na Barra Norte

Autoridades em navegação de todo o Brasil estarão em Macapá nos dias 23 e 24, participando do “Seminário sobre os Aspectos Gerais da Navegação em Lama Fluida e sua Aplicabilidade no Arco Lamoso da Região da Barra Norte do Rio Amazonas”. De iniciativa da Marinha do Brasil, o evento tem o objetivo de discutir e apresentar estudos sobre a lama fluida, para aumentar o volume de cargas transportadas e fortalecer a economia. O vice-presidente da Internacional Maritime Pilot’s Association (IMPA), prático da Bacia Amazônica Práticos (BAP), Ricardo Falcão, é um dos palestrantes.

O evento é considerado de importância para a navegação e economia de todo o país e principalmente dos estados cujos portos compreendem o Arco Norte, que são Amapá, Maranhão, Roraima, Amazonas e Pará. Um dos grandes desafios é montar estratégias que melhorem o escoamento de produtos desta região, com potencial logístico portuário. O fenômeno da lama fluida, comum na área, poderá, se bem estudado, contribuir para o aumento do calado dos navios que naveguem na região.

“A lama fluida pode ser benéfica para o transporte de cargas, pois, pode possibilitar o aumento dos calados dos navios, por isso é importante debatermos o assunto. Este seminário será uma oportunidade única de discutirmos as reais possibilidade de navegação para navios de grande porte, visando a uma maior quantidade de carga transportada ”, afirma Adônis dos Santos, diretor do Grupo BAP.

O prático Ricardo Falcão compõe junto com outros estudiosos e especialistas o grupo de palestrantes que estarão reunindo informações, estudos e experiências sobre o assunto. Falcão representa a Zona de Praticagem 1 (ZP-1), a maior do mundo, formada pelos estados do Amapá, Pará e parte do Amazonas. “Visão da Praticagem Sobre a Navegação na Barra Norte” é o tema da palestra, que irá abordar a experiência da atividade de praticagem nesta região. A praticagem da Bacia Amazônica Oriental possui 155 práticos e 5 praticantes de prático em atuação nas rotas navegáveis e acumula experiências e prática na navegação regional.

Além de Ricardo Falcão, estão confirmadas as palestras do professor Doutor Eduardo Aoun Tannuri, da Universidade de São Paulo; Newton de Almeida Neto, comandante do 4º Distrito Naval; Sebastião Simões de Oliveira, capitão de Mar e Guerra e diretor do Centro de Hidrografia da Marinha; Murilo de Moraes Rêgo, presidente da Associação de Terminais Portuários Privados; professores Doutores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Susana Beatriz Vizon e Sérgio Hamilton Sphaier; entre outros especialistas convidados.

O seminário acontecerá no Sebrae/AP, no bairro Laguinho. A abertura seré às 13:30, pelo comandante da Marinha, Ilques Barbosa Júnior, governador Waldez Góes e presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O evento encerra no dia 24, A participação de Ricardo Falcão será às 17h do primeiro dia de seminário.

