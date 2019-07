Artistas recebem cachê logo após apresentações no Macapá Verão

A prefeitura da capital amapaense valoriza os artistas do Macapá Verão 2019. Assim como em outros anos, as atrações recebem o cachê logo após as apresentações. A dinâmica faz parte do compromisso e respeito a todos os artistas.

“O pagamento é um compromisso da gestão do prefeito Clécio com a classe artística. Sempre fizemos isso pensando numa maneira de fomentar a cadeia produtiva e é uma forma de valorização e respeito a esses profissionais”, destacou a diretora-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Marina Beckman.

Os artistas recebem mediante apresentação de nota fiscal e a prefeitura efetua o pagamento via transferência bancária para uma conta jurídica do profissional. “A gente tem um custo com roupa, espaço de ensaio e dedicação. O Município vem mostrando respeito com os profissionais da dança e eu aproveito para parabenizá-lo e agradecer a oportunidade”, disse o dançarino Maicon Rigor, que se apresentou com o seu grupo de samba de gafieira neste domingo, 21, na Fazendinha.

Cássia Lima

Curtir isso: Curtir Carregando...