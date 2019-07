Pedalinhos da Floriano Peixoto são depredados novamente

Os pedalinhos da Praça Floriano Peixoto foram novamente alvo de depredação. A situação foi registrada na terça-feira, 23, no Centro de Macapá. Os cisnes do lago foram manchados e sofreram rachaduras. Os brinquedos terão que passar por manutenção, com um custo de quase R$ 4 mil.

“Essa depredação tem um preço alto, pois envolve a reparação da fibra, a pintura e todo o transtorno de logística para fazer o reparo. Mas o dano maior é das famílias, que ficam sem o bem público. Isso é fruto da irresponsabilidade de quem não está preocupado com o lazer social”, frisou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Turismo, Paulo Brito.

Os cinco cisnes da Floriano foram colocados no lago para o Macapá Verão 2019. Os chamados pedalinhos têm dois lugares para adultos e espaço para uma criança. Os brinquedos já sofreram depredação no dia 15 de julho e receberam reparos. Apesar dos transtornos, a Prefeitura de Macapá irá fazer a reparação dos pedalinhos. Os cisnes têm capacidade para 200 quilos e o passeio gratuito funciona durante o mês de julho, de terça a domingo, das 16h às 20h30.

Cássia Lima

Curtir isso: Curtir Carregando...