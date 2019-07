Dono de academia é autuado por barrar fiscalização do Conselho Regional de Educação Física

O proprietário de uma academia situada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, impediu que fiscais do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8/AM-AC-RO-RR) realizassem uma ação de orientação e fiscalização no estabelecimento, na última semana. O acesso do Conselho a estabelecimentos que prestam serviços na área de educação física é garantido por Lei.

Durante a abordagem, os agentes do CREF8 constataram que o empreendimento funcionava apenas com um suposto estagiário orientando os alunos – prática essa vedada pela Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágio de estudantes.

O proprietário da academia, mesmo com a presença de uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas, barrou a entrada dos fiscais, além de os insultar e empurrar. Após o ocorrido, as partes foram conduzidas ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar o fato em Boletim de Ocorrência.

Segundo a chefe do Departamento de Fiscalização do Conselho, Caroline Soares, o dono do estabelecimento foi autuado por desobediência no 6º DIP. “Será agendada uma audiência para ser definido o prosseguimento da ocorrência. Além disso, retornaremos ao local para realizar uma fiscalização completa”, disse.

O presidente do CREF8, Jean Carlo Azevedo da Silva, reforça que a instituição tomará as medidas cabíveis e o caso não ficará impune. “Nossos agentes de orientação e fiscalização foram intimidados e impedidos de realizar o seu trabalho, que é garantido por Lei. Não podemos tolerar atitudes como essas”, ressaltou.

