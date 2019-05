Projeto realiza ação de Dia das Mães voltada para imigrantes venezuelanas

Em alusão ao Dia das Mães, o projeto Hermanitos que atua no amparo a imigrantes venezuelanos em Manaus, promoverá uma ação para integrar mães e filhos em um dia de lazer e homenagens. O evento será realizado no dia 18 de maio, das 9h às 14h, na sede do projeto, localizada na Rua Manoel Leão, Conjunto Jardim Iolanda, no Parque Dez.

Intitulada “Mi Mamá es un Tesoro”, a ação oferecerá serviços de beleza e estética, como cortes de cabelo, além de atividades para crianças como pintura facial, oficinas de cupcake e de elaboração de cartões que serão entregues às mães ao final do evento.

O destaque da programação será um bazar com artigos de cama, mesa e banho, roupas, calçados, brinquedos, entre outros. Os itens terão um preço simbólico e cada mãe receberá um crédito com valor determinado para ir às “compras”.

“No início da ação, as participantes ganharão bônus que poderão trocar por produtos para casa, para si ou para a família, disponíveis no bazar. É uma maneira diferente de entregar as doações que recebemos”, explica o pedagogo Anderson Mattos, um dos idealizadores do projeto.

Quem estiver interessado em colaborar com a ação, pode fazer doações para o bazar ou ainda ser um voluntário durante o evento. “Teremos, inclusive, voluntários venezuelanos que nos ajudarão com a realização das atividades”, destaca Anderson.

Espaço Coworking Hermanitos

Além das doações para o Dia das Mães, o projeto também está arrecadando equipamentos e acessórios de informática para integrar o Espaço Coworking Hermanitos, que funcionará como um ambiente compartilhado de trabalho, oferecendo aos imigrantes venezuelanos acesso à internet, endereço virtual para correspondência, sala de reunião e sala de treinamento.

Itens como monitores, cabos, extensões, impressoras, CPU, teclados, notebook, mouse, webcam, entre outros, em boas condições de uso, podem ser entregues na sede do projeto. Mais informações através do telefone (92) 99431-5431 ou do e-mail hermanitosmanaus@gmail.com.