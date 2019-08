Nesta segunda (12), TJAP inicia 5º Mutirão de Conciliação para consumidores em débito com a CEA

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio da Central de Conciliação da Zona Norte, realizará mais um Mutirão de Conciliação entre a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e consumidores em débito, na próxima segunda-feira (12/8). Nesta 5º edição, mais de 347 pessoas foram notificadas, com atendimentos agendados entre os dias 12 e 15 de agosto, na Central que funciona nas dependências da 10ª Zona do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), bairro Infraero II.

De acordo com o coordenador da Central de Conciliação, Pedro Paulo Conceição, o objetivo é acolher demandas de moradores da zona norte e demais bairros, a fim de regularizar os débitos de energia dos consumidores com a CEA. “Com o trabalho dos nossos mediadores e conciliadores, temos a possibilidade de conseguir bons resultados como a diminuição de juros, multas e parcelamentos acessíveis que comportem com a fatura do mês seguinte”, afirma.

Segundo o coordenador, neste mutirão a CEA e a Central de Conciliação apresentarão um atendimento diferenciado, para melhor negociação com os usuários. “É um momento muito dinâmico, nós temos um espaço muito agradável, com pessoas preparadas”, celebra e acrescenta que “é uma oportunidade para as pessoas regularizarem suas dividas e o fornecimento do serviço que é essencial para a vida das famílias”.

Os consumidores que desejam entrar em acordo com a Companhia de Energia devem apresentar, na data agendada, o talão de energia e seu documento pessoal – CPF e RG -, no caso de imóveis, o contrato de locação, e se estiver representando terceiros, é necessária uma procuração para que a negociação se proceda.

O mutirão inicia na próxima segunda (12/8) e vai até quarta (15/8). A CEA selecionou 347 consumidores – tanto pessoas físicas quanto jurídicas – que têm pendências e encaminhou cartas convidando para comparecer dentro do agendamento prévio, no horário das 7h30 às 12h30 e das 13h00 às 17h30.

Bernadeth Farias

Curtir isso: Curtir Carregando...