Homem mantém reféns em ônibus na Ponte Rio-Niterói

Passageiros de um ônibus estão neste momento sendo feitos reféns na Ponte Rio-Niterói. A ocorrência policial interdita a pista no sentido Rio, obrigando motoristas que se dirigiam para o Rio a voltar.

Segundo as primeiras informações, por volta das 6h um homem armado que estava dentro do ônibus obrigou o motorista a atravessar o coletivo na pista, na altura do vão central. O ônibus sequestrado é da Empresa Galo Branco, Linha 2520, que faz o trajeto Jardim Alcântara, em São Gonçalo, até o Estácio, no centro da capital.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sequestrador teria se identificado como policial militar e teria dito que estava com gasolina, ameaçando incendiar o coletivo.

Ainda não há confirmação do número de reféns e policiais rodoviários federais conduzem uma negociação neste momento. Duas passageiras passaram mal e foram liberadas pelo sequestrador. Elas já receberam atendimento médico, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Depois disso, um homem e uma mulher também foram liberados, totalizando quatro vítimas liberadas pelo sequestrador.

A Ponte Rio-Niterói fica na BR-101, uma via de jurisdição federal. O cerco ao ônibus sequestrado é feito pela PRF e pela Polícia Militar. Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar chegaram há pouco ao local, com especialistas em ocorrências com reféns, e devem assumir as negociações.

*Colaborou Icaro Matos, repórter do Radiojornalismo

EBC

